Marcell Jacobs provoca sui social - ma l’esordio resta un mistero | “Probabilmente sarà alle Olimpiadi”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Quando ritorna in pista? Se lo stanno chiedendo tutti visto che in questo 2024 non ha ancora esordito, creando un velo di ansia sulle sue reali condizioni fisiche in vista di Parigi 2024. Alimentate anche da alcuni suoi ultimi post, tra iltorio e il