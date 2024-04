(Di sabato 27 aprile 2024) Sono stati intensificati nei giorni scorsi i controlli dei carabinieri per il contrasto ai reati predatori, allo spaccio e per la sicurezza stradale A Bazzano, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 45enne originario del Marocco, senza fissa dimora, pregiudicato, colpito da un ordine di esecuzione per la carcerazione rilasciato dProcura a seguito dei diversi provvedimenti di condanna per reati relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti, tutti commessi prevalentemente tra il 2013 ed il 2018 a Bazzano. Lo straniero è stato arrestato e portatoper espiare la pena residua di 5anni 4 mesi 4 e 22 giorni. A Savigno, i carabinieri hanno invece arrestato una 35enne italiana, residente in provincia, pregiudicata, colpita da un ordine di esecuzione per la carcerazione rilasciato dProcura ...

Sarzana, 2 marzo 2024 - Due spacciatori nordafricani sono arrestati dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Sarzana. Impegnati in un servizio di controllo del territorio e di contrasto e prevenzione allo spaccio di stupefacenti, i militari hanno tratto in arresto due ... Continua a leggere>>

Castano Primo (Milano), 12 marzo 2024 – Erano a bordo di un’auto vettura presa a noleggio e mai restituita , in possesso di sostanze stupefacenti e parecchio denaro in contanti: due giovani, dopo aver incrociato un controllo dei carabinieri si sono dati alla fuga ma dopo un inseguimento durato un ... Continua a leggere>>

Due spacciatori finiscono alla Dozza. Tre ubriachi nei guai - Intensificati i controlli dei carabinieri a Bazzano e Savigno per contrastare reati predatori e spaccio. Due arresti per condanne legate a stupefacenti, mentre tre italiani denunciati per guida in sta ...

Continua a leggere>>

Cameriere arrotondava spacciando cocaina - In manette lui e un pusher albanese: i carabineri li hanno pedinati per giorni. Mercoledì il blitz dei militari per arrestarli, sequestrati 90 grammi di droga .

Continua a leggere>>

Modena, lite in strada finisce nel sangue: 30enne muore accoltellato - L'aggressione è avvenuta a Castelnuovo Rangone: l'uomo è deceduto dopo essere arrivato in condizioni disperate all'ospedale ...

Continua a leggere>>