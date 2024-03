Castano Primo | a bordo di un’auto a noleggio mai restituita fuggono all’alt dei carabinieri | spacciatori denunciati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 12 marzo 2024)(Milano), 12 marzo 2024 – Erano adivettura presa ae mai, in possesso di sostanze stupefacenti e parecchio denaro in contanti: due giovani, dopo aver incrociato un controllo deisi sono dati alla fuga ma dopo un inseguimento durato un paio di chilometri i due sono stati fermati eper detenzione di droga ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e appropriazione indebita. L’inseguimento Tutto ha avuto inizio in via Gallarate a, dove nei giorni scorsi la Jeep Avenger con ai due, un 24enne e un 25enne, risultati essere entrambi di nazionalità marocchina, è stata incrociata dai ...