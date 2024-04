Domenica In 28 aprile 2024 | Kabir Bedi - Lory Del Sant - Roberto Bolle e Riccardo Scamarcio tra gli ospiti

Domenica In condotta come sempre da Mara Venier andrà in onda con la nuova puntata il 28 aprile dalle ore 14:00 alle ore 17:10 su Rai1 e su Rai Italia, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Nel corso della nuova puntata dell’edizione saranno coinvolti diversi ospiti in studio. Ecco, ...

Continua a leggere>>

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo combined Masters 1000 e Wta di Madrid per la giornata di domenica 28 aprile. Inizia il terzo turno in campo maschile, dove tornano in campo Carlos Alcaraz e Holger Rune, anche Rublev e Zverev. Numerose big protagoniste anche nel femminile, ...

Continua a leggere>>