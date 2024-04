Mutua Madrid Open 2024 | programma - orari e ordine di gioco domenica 28 aprile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 aprile 2024) Il, glie l’didel torneo combined Masters 1000 e Wta diper la giornata di28. Inizia il terzo turno in campo maschile, dove tornano in campo Carlos Alcaraz e Holger Rune, anche Rublev e Zverev. Numerose big protagoniste anche nel femminile, dalla campionessa in carica Sabalenka a Rybakina, passando per Vondrousova e Collins. L’unica tennista azzurra a scendere in campo sarà Jasmine Paolini, opposta alla francese Caroline Garcia. Di seguito ilcompleto. MANOLO SANTANA STADIUM Ore 11:00 – Sherif vs (4) Rybakina Non prima delle 12:30 – (7) Rublev vs (27) Davidovich Fokina Non prima delle 16:00 – Seyboth Wild vs (2) Alcaraz Non prima delle 20:00 – (WC) Montgomery vs (2) Sabalenka a seguire – ...