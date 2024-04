Domenica In - anticipazioni 28 aprile | gli ospiti di Mara Venier

(Di sabato 27 aprile 2024)In condotta come sempre daandrà in onda con la nuova puntata il 28dalle ore 14:00 alle ore 17:10 su Rai1 e su Rai Italia, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Nel corso della nuova puntata dell’edizione saranno coinvolti diversiin studio. Ecco, dunque, chi ci sarà.In prosegue con il trentatreesimo appuntamento della stagione, che vedrà nuovamente al timone. La precedente puntata ha tenuto compagnia a 2.327.000 spettatori con il 16.5% nella presentazione, 2.633.000 telespettatori con il 19.8% nella prima parte, 2.146.000 spettatori con il 18.2% nella seconda parte. Il talk show ha chiuso con 1.763.000 spettatori e il 16.6% di share nell’ultima parte denominata I Saluti di ...

Domenica In, le anticipazioni della puntata del 28 aprile : gli ospiti del programma di Rai 1 condotto dalla Venier Domenica 28 aprile , dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 33^ puntata di ‘ Domenica In’ condotta da Mara ... Continua a leggere>>

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda oggi, 28 aprile 2024 , su Canale 5 rivelano che Hakan sta per fare una brutta fine... Continua a leggere>>

Nuova puntata di Domenica In domani 28 aprile 2024 : dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma Mara Venier sarà al timone di un appuntamento ricco di ospiti , musica e spettacolo. La puntata si aprirà con un'intervista all'attore Kabir ... Continua a leggere>>

Che Tempo Che Fa, anche Scurati tra gli ospiti di Fazio - Un copione consolidato: in caso di difficoltà, per cercare di uscirne bene, bisogna buttarla in confusione. E magari trovare un altro caso su cui azzuffarsi per spostare l’attenzione altrove. È così ...

Continua a leggere>>

Domenica In, anticipazioni e ospiti del 28 aprile - Quali saranno gli ospiti di mara Venier a Domenica In il 28 aprile Scoprilo insieme a noi: uno è davvero attesissimo! Ti sveliamo chi!

Continua a leggere>>

Domenica in, una giornalista del Corriere in studio da mara Venier - Stando alle anticipazioni di TvBlog, mara Venier avrà in studio Kabir Bedi, interprete della famosissima serie di Sergio Sollima Sandokan. Ma non ...

Continua a leggere>>