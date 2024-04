Da oggi a ieri | Carrie Bradshaw - just like that in the 2024

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di sabato 27 aprile 2024) Life&People.it Quante non vorrebbero uscire di casa con un qualsiasi outfit di? Che poi siano tacchi di Manolo Blahnik o altro poco importa. Farsi notare in mezzo ai fumi dello smog cittadino, invece sì. Sì, importa, perché la moda spregiudicata e assolutamente irriverente dirende libere nell’animo, libere anche di indossare un paio di guanti in lattice, quelli appena usati per lavare i piatti, per andare a prendere un caffè (Da Sola!) in qualunque caffetteria vicino casa. Ed ecco che a distanza di 25 anni dal debutto della serie “Sex and the City”, la moda ditorna nelle tendenze più sfrontate, a legiferare sull’emancipazione femminile di strada. Sono le ultime collezioni a confermare quanto il trend dellasignifica nella moda ...