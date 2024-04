Sci alpino | Karoline Pichler annuncia il ritiro | “Gli infortuni hanno giocato un ruolo importante nella mia carriera”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 aprile 2024)hato ildallo sciagonistico, mettendo fine ad unacondizionata pesantemente dai problemi fisici. La 29enne altoatesina, ferma dallo scorso dicembre per l’ennesimoo al ginocchio (rimediato in prova a Sankt Moritz) e da allora mai più rientrata in pista, ha deciso di interrompere definitivamente la sua avventura. Dopo 63 apparizioni nel circuito maggiore, vanta un 13° posto nel SuperG di Lenzerheide a marzo 2022 come miglior risultato. “Saluto ufficialmente l’amore della mia vita, ho messo più di tutto in questo sport. Sicuramente non ho raggiunto tutti i miei obiettivi, ma sono incredibilmente orgogliosa della mia. Ho ottenuto punti in Coppa del Mondo su tre discipline, tanti podi in ...