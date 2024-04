Atp Barcellona 2024 | Ruud si vendica di Tsitsipas e vince il titolo più importante della sua carriera

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 aprile 2024) La sconfitta in finale a Monte-Carlo è ormai un lontano ricordo per Casper, che sette giorni dopo si è preso la rivincita su Stefanose l’ha fatto nell’atto conclusivo dell’ATP 500 di. Il tennista norvegese si è imposto con il punteggio di 7-5 6-3 ed ha finalmente sfatato un tabù, riuscendo are, dopo ben nove 250, undi categoria superiore. E non si può dire che non sia meritato dato che non ha perso neppure un set in tutta la settimana ed è stato il miglior giocatore in campo anche in finale. TABELLONE MONTEPREMI Ad eccezione del break subito in apertura, poi recuperato nel sesto gioco,ha sempre avuto in mano il pallino del gioco, chiudendo il primo parziale grazie al break decisivo arrivato nel dodicesimo game e ...