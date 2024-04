Come riconoscere i capi e gli accessori contraffatti ed essere sicuri di acquistare articoli originali

(Di sabato 27 aprile 2024) Il problema della merce falsa è ormai comune e i produttori stanno perfezionando sempre di più le tecniche per imitare loghi, etichette e dettagli dei prodotti di marca. Alcuni consigli da seguire per assicurarsi che il pezzo che si sta acquistando non sia una riproduzione.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito l’annullamento delle sanzioni per eccesso di velocità emesse dagli Autovelox se questi ultimi non sono omologati . Una decisione che potrebbe dare il via a migliaia di ricorsi da parte degli automobilisti ingiustamente multati. Il primo ... Continua a leggere>>

C'è chi nei fondi delle tazzine del caffè prova a leggere il futuro e chi invece, indagando attentamente, ha trovato ben altro. Ad esempio bambini di otto anni che in Guatemala lavorano nelle piantagioni per quasi 40 ore a settimana in condizioni estenuanti per raccogliere i preziosi chicchi... Continua a leggere>>

come finisce Baby Reindeer, la miniserie su Netflix - come finisce Baby Reindeer, la miniserie su Netflix Scopriamo subito tutti i dettagli sulla serie del momento di Netflix.

Continua a leggere>>

Tutti i diritti dei precari compresa la retribuzione professionale docenti (RPD): a chi spetta e come ottenerla - Chi ha diritto alla RPD e come farsi riconoscere questa importante componente stipendiale A molti precari non è mai stata pagata, così come la carta del docente, ma si può recuperare. La retribuzione ...

Continua a leggere>>

come riconoscere un computer Windows per l'intelligenza artificiale: lo spiega Dell - Dell pubblica una guida per riconoscere computer Windows capaci di supportare applicazioni di intelligenza artificiale.

Continua a leggere>>