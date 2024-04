Come riconoscere cibi e vestiti prodotti da schiavi anche bambini

Leggi tutta la notizia su today

(Di mercoledì 24 aprile 2024) C'è chi nei fondi delle tazzine del caffè prova a leggere il futuro e chi invece, indagando attentamente, ha trovato ben altro. Ad esempiodi otto anni che in Guatemala lavorano nelle piantagioni per quasi 40 ore a settimana in condizioni estenuanti per raccogliere i preziosi chicchi...