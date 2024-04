Cane-robot sputafuoco in vendita al pubblico per 10 000 Dollari Stati Uniti - siamo alla follia Ecco cosa può fare VIDEO

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 27 aprile 2024) Si chiama Thermonator ed è il primodotato di lanciafiamme ufficialmente inalnegli. E’ commercializzato da un’azienda che si chiama Throwflame. Ed è legalmente disponibile in 48. Questo perché i lanciafiamme, se non arrivano a colpire oltre i 10 metri, non sono considerati armi da fuoco. Il costo di questo “gioiellino” meccanico-tecnologico è di 9.420. Detta così potrebbe sembrare solo una curiosità. In realtà le implicazioni sono terrificanti. Basti guardare il filmato che testimonia quello che questopuòper restare sconvolti. Immaginate un prodotto simile nelle mani di una gang criminale, o di un gruppo terroristico, o anche, ...