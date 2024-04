Blitz nella rivendita di auto per rubare le ruote Due ladri inseguiti e arrestati | uno riesce a fuggire

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 aprile 2024) Due uomini di nazionalità bulgara sono statidagli agenti della Questura di Lodi, allertati dalla sala operativa dell’agenzia di vigilanza Securitalia, dotata di allarme video collegato, ritenuti responsabili di tentato furto ai danni dell’azienda BCA Italia di Montanaso Lombardo, rivenditore dimezzi leggeri e pesanti. Tre persone erano state sorprese a scavalcare la recinzione della azienda e poi a sottrarre ledi una vettura ivi posteggiata. Giunti prontamente sul posto, gli agenti hanno raggiunto gliri del reato che stavano fuggendo nei campi limitrofi, approfittando della fitta vegetazione. Due dei tre uomini, entrambi di nazionalità bulgara, sono stati bloccati e tratti in arresto per il reato di tentato furto e danneggiamento in concorso. Dopo la direttissima il giudice ha convalidato gli ...