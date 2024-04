McDonald’s | franchise israeliano colpito dal boicottaggio | riacquistati tutti i punti vendita

(Di venerdì 5 aprile 2024) Dopo essere stato oggetto dia causa del conflitto in corso tra Israele e Hamas,ha annunciato che riacquisterài suoi ristoranti in Israele. A riferirlo è Omri Padan, Ceo di Alonyal Limited, l’azienda che per oltre 30 anni ha gestito idella catena di fast food, espandendo l’operazione a 225 ristoranti e impiegando oltre 5mila dipendenti. Nonostante ciò,ha precisato tramite un comunicato che non prevede la chiusura di alcun ristorante né tagli al personale. Al momento, i dettagli finanziari dell’accordo non sono stati resi pubblici. La multinazionale è stata soggetta a campagne di, soprattutto dopo che Alonyal ha iniziato a distribuire pasti gratuiti ai soldati israeliani. Ildi ...

