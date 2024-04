Bufera sulle frasi di Vannacci Giorgetti | Non è leghista La Cei teme il ritorno a tempi bui  

AGI - È Bufera sulle affermazioni del generale Roberto Vannacci, candidato per la Lega alle elezioni Europee. In un'intervista alla Stampa Vannacci ha espresso alcune convinzioni ("l'italiano ha la pelle bianca, lo dice la statistica"; l'omosessuale che "ostenta da esibizionista deve accettare le ...

Il generale, neo candidato alle elezioni europee con la Lega, si è espresso favorevolmente della divisione degli alunni "in base alle loro capacità". Gli alleati di centrodestra prendono le distanze. Cei: "Le differenze sono una risorsa"

Dal Partito democratico a Italia Viva, le proteste e le reazioni alle parole del generale nell'intervista a 'La Stampa' "Mussolini statista come Cavour e Stalin", antifascismo che "non ha senso" fino alle scuole con "classi con 'caratteristiche separate'" per gli alunni in difficoltà o con ...

