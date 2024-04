(Di sabato 27 aprile 2024) (Adnkronos) – "come Cavour e Stalin", antifascismo che "non ha senso" finoscuole con "con 'caratteristiche'" per gli alunni in difficoltà o con disabilità. L'intervista rilasciata a 'La Stampa' dal generale Roberto, candidato con la Legaelezioni europee, 'scalda' l'opposizione e provoca unacon la reazione indignata

“L’italiano ha la pelle bianca, lo dice la statistica”, l’omosessuale che “ostenta da esibizionista deve accettare le critiche”, “l’aborto non è un diritto”, gli studenti a scuola, compresi i disabili “vanno divisi in base alle loro capacità”. Sono alcuni concetti che il generale Roberto Vannacci , ... Continua a leggere>>

Pubblicato il 27 Aprile, 2024 “Mussolini è uno statista” . Roberto Vannacci si presenta così dopo l’ufficialità della sua candidatura alle Europee in tutti i collegi della Lega. Il generale ha rilasciato un’intervista a La Stampa in cui ha ancora una volta manifestato con la massima ... Continua a leggere>>

Vannacci a ruota libera (da mussolini statista ai disabili in classi divise), e nella Lega c’è chi non lo voterà - Roma, 27 apr. (askanews) – “L’italiano ha la pelle bianca, lo dice la statistica”, l’omosessuale che “ostenta da esibizionista deve accettare le critiche”, “l’aborto non è un diritto”, gli studenti a ...

Continua a leggere>>

Da mussolini statista alle classi separate, Vannacci 'scalda' l'opposizione: è bufera - (Adnkronos) - "mussolini statista come Cavour e Stalin", antifascismo che "non ha senso" fino alle scuole con "classi con 'caratteristiche separate'" per gli alunni in difficoltà o con disabilità. L'i ...

Continua a leggere>>

Vannacci, da «mussolini è uno statista alle scuole separate per i disabili»: la sua candidatura spacca la Lega - Vannacci a ruota libera, parla di mussolini statista, di italiani solo dalla pelle bianca e di «classi speciali per ragazze e ragazzi con disabilità». E la sua candidatura alle elezioni europee spacca ...

Continua a leggere>>