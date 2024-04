Camera - bagarre sull’autonomia differenziata | opposizioni in lott - voto rinviato

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il clima in Commissione Affari Costituzionali dellaè diventato tesissimo a seguito dell’approvazione di un emendamento proposto dalla deputata del Movimento 5 Stelle, Carmela Auriemma, che ha portato alla rimozione del termine “autonomia” dall’articolo 1 del disegno di legge. La modifica ha ottenuto una sorpresa di 10 a 7 a favore, grazie all’assenza di membri di Lega e Forza Italia, sollevando un vespaio di polemiche. Il presidente della commissione, Nazario Pagano di Forza Italia, non ha proclamato l’esito del, sostenendo che non fosse stato ufficializzato, e quindi richiedendo una nuova votazione. Tuttavia, le, capeggiate da PD, M5S e Avs, non hanno accettato questa interpretazione, sostenendo che secondo il regolamento, ...

E’ più energica di quanto non fosse ieri al Senato, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni che interviene oggi alla Camera in replica al dibattito sulle comunicazioni prima del Consiglio europeo del 21 e del 22 luglio. Soprattutto quando si parla del rapporto con Matteo Salvini e del suo ... (open.online)

Momenti di forte polemica in Aula alla Camera durante la replica del premier, Giorgia Meloni , al dibattito in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo. A scatenare le proteste dell’opposizione è stata una frase del presidente del Consiglio, "Ragazzi , vi vedo nervosi". Il termine "Ragazzi " non ... (gazzettadelsud)

Da una parte, la pace con Matteo Salvini. «Ma non c'è mai stata alcuna guerra», assicurano i parlamentari della maggioranza a chi chiede loro dell'abbraccio andato in scena... (ilmessaggero)

