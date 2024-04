Aria di fallimento per Chiara Ferragni? Libri in tribunale - disastro nei conti

(Di sabato 27 aprile 2024) Allarme rosso pere idella sua Fenice Srl, la società fiore all'occhiello del mondo imprenditoriale legato alla influencer. Il 6 maggio è una data fondamentale per il futuro dell'azienda, con i consulenti che “contano di stringere le fila del risanamento” dopo i numerosi problemi degli ultimi mesi, tra inchieste e multa miliondell'Antitrust. Secondo quanto scrive il Messaggero “gli aspetti contabili e societari rappresentano una delle maggiori emergenze del momento. Dalla stesura della bozza di bilancio 2023, sta emergendo che la perdita di esercizio potrebbe attestarsi attorno a 4 milioni mettendo in discussione lanuità aziendale. Di qui le ipotesi di una ricapitalizzazione da 5-6 milioni”. Ovviamente se i proprietari attuali non volessero o non fossero in ...

Firenze, 10 aprile 2024 – Una grande serata tra amici, tutti toscani. Una serata in cui davvero lo spirito toscano ha dominato. In onda su Rai Uno e poi visibile su Raiplay c’è “Forte e Chiara ”, lo spettacolo di Chiara Francini in cui l’attrice racconta la sua vita e duetta con vari personaggi ... Continua a leggere>>

Un buco nei conti pari a 4 milioni di euro. Che potrebbe mettere in discussione la conti nuità aziendale di Fenice srl. Ovvero la società che gestisce il marchio di Chiara Ferragni . Per questo l’influencer ha bisogno di 6 milioni di nuova liquidità. E di nuovi soci. Il Messaggero scrive che tra i ... Continua a leggere>>

chiara Ferragni, lo spettro del fallimento: buco da 4 milioni di euro e ricavi dimezzati, aziende a rischio - chiara Ferragni adesso tocca la crisi con mano. Il buco nei conti della sua Fenice srl si attesterebbe attorno ai 4 milioni di euro, riporta Il Messaggero. Una perdita che mette ...

Continua a leggere>>

Ferragni, buco nei conti: rischio libri in tribunale. Per non fallire l'influencer ha bisogno di nuovi capitali - Gli ultimi post dei vari profili su Instagram ritraggono chiara Ferragni, regina degli influencer internazionali, in giro per l'Italia anche se sembra che in questi giorni sia a Montecarlo.

Continua a leggere>>

Una frase d’amore di chiara Gamberale da dedicare alle persone che amiamo - Per festeggiare il compleanno della scrittrice chiara Gamberale, condividiamo una sua frase d'amore tratta dal libro "Adesso" da dedicare alle persone a cui teniamo maggiormente ...

Continua a leggere>>