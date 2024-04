Chiara Francini su Rai 1 | super reunion toscana con Conti | Panariello | Pieraccioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Firenze, 10 aprile 2024 – Una grande serata tra amici, tutti toscani. Una serata in cui davvero lo spirito toscano ha dominato. In onda su Rai Uno e poi visibile su Raiplay c’è “Forte e”, lo spettacolo diin cui l’attrice racconta la sua vita e duetta con vari personaggi della tv e dello spettacolo. Una serata sull’onda dei ricordi insieme a. Che sono spuntati con grande sorpresa del pubblico per un dialogo sull’onda dei ricordi insieme a. L’attrice e i tre hanno ricordato i tempi del Manila di Campi Bisenzio, locale storico in cui i quattro, allora, si ritrovavano agli inizi della loro carriera. Tanti aneddoti che hanno conquistato il pubblico toscano e quello italiano. ...