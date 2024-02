Parigi 2024 | Jacobs | “Tutti vogliono battermi | proverò a vincere di nuovo”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) “Atogliermi la corona dalla testa e metterla sulla loro. Perciò non vedo l’ora di arrivare ad agosto e provare adi”. Così Marcellin un’intervista all’Associated Press direttamente da Jacksonville, dove si sta allenando seguito daltecnico Rana Reider per preparare le Olimpiadi diin cui arriva da detentore della medaglia d’oro nella gara regina dei 100 metri: “Lyles ha dimostrato di essere in gran forma facendo il suo personale. Sta acquisendo fiducia, sicuramente arriverà ai Giochi da favorito. Ma preferisco così, preferisco andar fuori equando nessuno pensa che io possa ...

L'inquilino dell'Eliseo ha omaggiato con un discorso, sul cortile degli Invalides a Parigi, le quarantadue vittime francesi di Hamas. Nella tribuna tre sedie vuote, riservate ai tre presunti ostaggi f ...Mancano sei mesi esatti a giorni in cui a Parigi si assegneranno le medaglie olimpiche del volley, e Julio Velasco ha capito che non c’è molto tempo da perdere. Lui che la nazionale femminile deve ...Merano, Gorizia, Asti, Parma, Cortona, Viterbo. Città a misura d'uomo, da girare a piedi o in bicicletta, ricche di fascino. E per la notte, ecco i resort di charme “fuori porta” ...