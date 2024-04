“Amici” grave infortunio per Gaia | deve ritirarsi | ma Todaro fa una proposta

(Di mercoledì 10 aprile 2024) News TV. Colpo di scena nella scuola di. A pochi giorni dalla quarta puntata del Serale, che andrà in onda sabato 13 aprile, la ballerinaDe Martino ha subito unal ginocchio ed è stata costretta a lasciare definitivamente il talent show di Maria De Filippi. A salvare la situazione, però, è arrivato Raimondocon una. Leggi anche: “”, il gesto di Emanuel Lo dopo l’eliminazione di Lucia Leggi anche: Lucia, il selfie fuori da “” con l’altro allievo fa esplodere il gossipperNel daytime di oggi di23, Maria De Filippi si è collegata con casetta e ...

FRANCAVILLA D?ETE - Un gruppo di ragazzi piange e si abbraccia ai bordi della strada . Altri automobilisti si fermano, in lontananza le luci blu delle sirene del soccorso pubblico e dei vigili... (corriereadriatico)

FRANCAVILLA D?ETE - Un gruppo di ragazzi piange e si abbraccia ai bordi della strada . Altri automobilisti si fermano, in lontananza le luci blu delle sirene del soccorso pubblico e dei vigili... (corriereadriatico)

La ballerina Gaia non può ballare per un infortunio al ginocchio ed è costretta ad abbandonare il Serale di Amici 23: "Ci dispiace tanto, ma ti devi ritirare". (comingsoon)

Amici 23, Petit svela un retroscena personale su un guanto di sfida. Rudy Zerbi lo esorta: "Canta come se..." [VIDEO] - Ad Amici 23 è tempo di guanti di sfida e nel daytime di oggi, 10 aprile, è stato Petit a riceverne uno molto particolare da Anna Pettinelli. La canzone scelta ha per lui un significato molto improtant ...comingsoon

Amici, Gaia Di Martino si fa male ma niente addio. Maria De Filippi in diretta: «Incompatibile con una gara». La proposta di Raimondo Todaro - Gaia Di Martino lascia Amici 23. La ballerina della squadra di Raimondo Todaro ... Fortunatamente non è nulla di grave, ma non potrà più ballare. Arriva però una proposta da Todaro che rimette tutto ...corriereadriatico

Amici, Gaia Di Martino si fa male e lascia la scuola in lacrime. Maria De Filippi lo annuncia in diretta: «Incompatibile con una gara» - Gaia Di Martino lascia Amici 23. La ballerina di Amici 23 della squadra di Raimondo Todaro e Anna Pettinelli, si è fatta male ad un ginocchio e il referto della visita medica non ...leggo