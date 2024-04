Turismo - incognita italiani per il meteo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 aprile 2024) "Abbiamo avvisaglie positive, soprattutto per ildi lunga distanza. Molte più incognite invece per quello di corto raggio". Così Filippo Grassi, presidente provinciale AssoConfesercenti sintetizza la percezione del comparto ricettivo e dei pubblici esercizi senesi, in vista del periodo 25 aprile - 1 maggio. Uno snodo centrale per la prima parte della stagione turistica 2024, considerando anche l’assenza di ponte in concomitanza del prossimo 2 giugno (domenica): "Quest’anno siamo partiti con una Pasqua bassa, che peraltro è stata soddisfacente fatta eccezione per il lunedì di Pasquetta, complicato dalla pioggia – osserva Grassi – il tenore delle richieste verso hotel e ristoranti si è mostrato comunque da subito alto, e così sembra proseguire. C’è un’-maltempo che può però ridimensionare una primavera ottima ...