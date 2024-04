Il meteo avverso non ferma il turismo a Bergamo | numeri positivi verso i ponti di 25 aprile e 1° maggio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 23 aprile 2024). Tra bizze, acquazzoni e nevicate anomale, caldo a intermittenza e temperature da brividi, le prenotazioni sono comunque positive in città e provincia per il ponte del 25e 1°. È quanto emerge da un’indagine tra gli operatori effettuata da Confcommercio, in collaborazione con Visit Brembo e Promoserio nelle Valli, aziende di promozione turistica che vedono l’associazione tra i soci e promotori. In città, grazie anche agli eventi – dallo sport con la Gran Fondo BGY (in programma il 5) all’appuntamento storico con la semifinale di Europa League Atalanta-Marsiglia (il 9), alla cultura con la Donizetti Revolution (3) – richieste e prenotazioni sono alte almeno fino al 10. ...