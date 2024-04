Torture al Beccaria - gli agenti | Siamo stati abbandonati a noi stessi

Sono stati arrestati tredici agenti della polizia penitenziaria perché accusati a vario titolo di maltrattamenti, lesioni e falso ideologico e una tentata violenza sessuale nei confronti di dodici ragazzi detenuti dell'istituto penitenziario minorile Cesare Beccaria . In un'occasione un poliziotto ... (fanpage)

Torturavano i detenuti perché si sentivano «abbandonati a loro stessi», «senza controlli gerarchici, senza aiuto da parte della struttura, incapaci di gestire le situazioni». Questa è la spiegazione che hanno […] The post Torture e violenze al Beccaria , la difesa degli agenti : «Eravamo ... (ilmanifesto)

Un anno fa ha dato avvio con la sua denuncia all’inchiesta della procura che ha portato all’arresto di 13 Agenti e alla sospensione di altri 8: “Provo dolore per quanto accaduto” (milano.repubblica)

Violenza nelle carceri, Cimiotta (ass. Yairaiha): "Lottiamo per la difesa dei diritti umani" - “Il carcere è da sempre funzionale al sistema e la sua crescita in termini di sempre maggior numero di detenuti è direttamente proporzionale alla decrescita dei diritti sociali e civili. Il carcere so ...tp24

“beccaria, i vertici sapevano e hanno coperto le violenze in carcere” - Atti di tortura e tentati stupri “in un clima infernale” e con “una violenza sistematica (…) consolidata attraverso le numerose e ripetute attestazioni false dei pubblici ufficiali”. Così si agiva nel ...ilfattoquotidiano

torture nel carcere minorile, via agli interrogatori degli agenti - Nell’indagine anche due poliziotti cassinati e uno di Formia: i coinvolti parlano. E si difendono, documenti alla mano ...ciociariaoggi