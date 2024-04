Agenti arrestati al Beccaria - il garante dei detenuti Maisto che ha segnalato le torture | Clima di terrore in un’isola di illegalit - si sentivano i boss del carcere

Violenze al carcere Beccaria, «omissioni da parte dei vertici». Gli agenti: «Ci siamo sentiti abbandonati» - Nel frattempo, non è escluso possano spuntare nuovi casi di violenze. Se finora gli inquirenti hanno ascoltato ragazzi già trasferiti in un altro istituto o in comunità, in modo da preservare la ...milano.corriere

Torture al Beccaria, la giudice minorile: “Servono competenze e bisogna selezionare meglio gli agenti” - Maria Carla Gatto, presidente del Tribunale per i minorenni di Milano, riflette dopo la bufera che ha travolto l’istituto penale Beccaria: 13 agenti arrestati per presunte "sistematiche torture" nei ...informazione

Le violenze nel penitenziario minorile: l’inchiesta sul Beccaria si allarga ai vertici. Sospetti sull’ex direttrice - Maria Vittoria Menenti non è indagata. Ma bloccò un raid senza segnalare il fatto. Faro su educatori, medici e altri agenti. Crescono le vittime ...milano.repubblica