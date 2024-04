The Exorcism - Russell Crowe nel cast del fil - di nuovo alle prese col diavolo

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 23 aprile 2024)deve essersi appassionato agli esorcismi cinematografici: dopo essere apparso ne L’esorcista del papa, l’attore australiano sarà il protagonista di The, un horror diretto da Joshua John Miller che però non è il sequel de L’esorcista del Papa. I diritti del film, il cui titolo provvisorio era The Georgetown Project sono appena stati venduti dalla Miramax alla Vertical Films. L’uscita nelle sale USA è prevista per il 7 giugno 2024. In Theinterpreterà Anthony Miller, un attore segnato da problemi personali che si faranno più evidenti durante le ridi un horror a tema soprannaturale. La figlia dell’attore (interretata da Ruan Simpkins) si chiede se suo padre stia scivolando nuovamente nelle sue dipendenze passate o se stavolta è coinvolto in ...