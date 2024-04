The Exorcism | Russell Crowe e ancora gli esorcismi nella prima immagine dell' horror

(Di martedì 23 aprile 2024) Dopo L'Esorcista del Papa, un nuovoa tema per l'attore Come riportato da Deadline, Vertical ha acquisito dalla Miramax i diritti del filmThe(precedentemente noto come The Georgetown Project), interpretato dal Premio Oscar, che vediamo oggi ritrattoufficiale. Diretto da Joshua John Miller, Thesegue Anthony Miller (), un attore tormentato che inizia a perdere la testa durante le riprese di un filmsoprannaturale. Sua figlia (Ryan Simpkins) si chiede se stia ricadendo nelle sue dipendenze passate o se ci sia qualcosa di più sinistro in gioco. Curiosamente, il film è il secondo diambientato nel ...

