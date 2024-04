Tesoro di San Gennaro - al Comicon il corto animato dell canzone creata da Eugenio Bennato per il Museo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 26 aprile 2024) Ildi Sane la Scuola internazionale di Comics di Firenze presentano al2024 (domenica 28 aprile alle ore 15 nella sala Dino De Matteoa Mostra D’Oltremare di Napoli), Sanlo sa, ilcreato per l’omonimascritta ed interpretata dache ne ha composto anche la musica in collaborazione con il musicista Antonio Fresa. Il brano, prodotto da D’Uva srl e Adesiva discografica per la colonna sonora’audioguida deldeldi San, è una coinvolgente ballata swing napoletana che oggi si anima con i disegni realizzati dalla Scuola di Comics di Firenze diretta da Alessio ...