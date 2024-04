Pio monte della misericordia e Tesoro di San Gennaro, a Napoli un biglietto per due musei - Un esempio virtuoso, e da seguire, quello instaurato da Pio monte della misericordia e Tesoro di San Gennaro. Che da oggi saranno visitabili con un unico biglietto d’ingresso. Un matrimonio forse ...ilmattino

A Sotto il monte festa per il decennale della proclamazione della santità di Papa Giovanni - Domenica 28 aprile avrà luogo una solenne celebrazione che sarà presieduta dal vescovo di Bergamo monsignor Francesco Beschi.bergamonews

Napoli, un biglietto unico per il Pio monte della misericordia e il Tesoro di san Gennaro - Due musei, un solo biglietto. Per spostare il flusso turistico. Per rendere ancora più attrattiva un’offerta già tra le più interessanti in città. È ...ilmattino