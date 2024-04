Pio Monte della Misericordia e Tesoro di San Gennaro - via al biglietto unico per due tesori d’arte

(Di martedì 23 aprile 2024) Da domani, mercoledì 24 aprile, sarà possibile visitare il Pioe ildi Sanacquistando undi ingresso integrato per ammirare la storia, la cultura e l’arte custodite nei due siti storici nel cuore di Napoli. L’accordo di collaborazione è stato firmato stamane, nella Sala delle Assemblee del Pio, da Fabrizia Paternò di San Nicola, soprintendente del Pioe Francesca Ummarino, direttrice del Museo deldi San. Sono intervenuti Riccardo Imperiali di Francavilla, deputatoReal Cappella del ...

Domani , martedì 23 aprile alle 12 a Napoli presso la Sala delle Assemblee del Pio Monte della Misericordia , si terrà la presentazione e la firma dell’accordo di collaborazione che inaugura il biglietto unico di ingresso per visitare il Pio Monte ...

Tempo di lettura: 4 minutiDa mercoledì 24 aprile sarà possibile visitare il Pio Monte della Misericordia e il Tesoro di San Gennaro acquistando un unico biglietto di ingresso integrato per ammirare la storia, la cultura e l’arte custodite nei due ...

Ottimi risultati per Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori (“ Italo ”) nell’ultimo anno prima dell’entrata nel capitale col 40% dell’armatore Gianluigi Aponte. Qualche giorno fa, infatti, s’è svolta a Roma l’assemblea dei soci con primo azionista ancora ...

Biglietto unico per Pio Monte della Misericordia e del Tesoro di San Gennaro - NAPOLI - Dal 24 aprile sarà possibile visitare i due musei del Pio Monte della Misericordia e del Tesoro di San Gennaro acquistando un biglietto unico.napolivillage

Benda bagnata del sangue di San Pio a Castiglione, il vescovo Palumbo benedice il reliquiario realizzato da Colangelo - «Lo scorso anno ha preso concretezza il desiderio di avere a Castiglione Messer Marino un segno tangibile di San Pio […] ...ecoaltomolise

Disabilità, il Parco archeologico di Pompei entra nella rete di "Museo per tutti" - Il lavoro ha coinvolto due associazioni locali, la Scintilla, in collaborazione con i Servizi educativi del Pio Monte della Misericordia di Napoli, e il Tulipano per la validazione delle guide. Tale ...redattoresociale