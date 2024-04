Terremoto oggi a Taiwan - la terra trema ancora | decine di forti scosse

(Di martedì 23 aprile 2024) (Adnkronos) –è stata colpita anchedadisismiche. Non vengono segnalate vittime sull'isola dopo il terribiledi magnitudo 7.2 dello scorso 3 aprile. Lepiùtra le ultime, riferiscono i media locali, sono state di magnitudo 6.3 e di magnitudo 6 e hanno colpito la zona della L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Pubblicato il 23 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Taiwan è stata colpita anche oggi da decine di scosse sismiche. Non vengono segnalate vittime sull'isola dopo il terribile Terremoto di magnitudo 7.2 dello scorso 3 aprile. Le scosse più forti tra le ultime, riferiscono i media locali, sono state di magnitudo 6.3 e di magnitudo 6 e hanno colpito la zona della contea di Hualien. Per la Central Weather Administration (Cwa) si tratta di scosse di ... (dayitalianews)

Deloitte, 'dall'Ia potenziale straordinario, prevede terremoti' - Le potenzialità dell'intelligenza artificiale in campo assicurativo sono "straordinarie" e vanno dalla possibilità di dimezzare gli errori nelle diagnosi mediche entro il 2025 alla capacità di prevede ...ansa

Terremoto: due lievi scosse in un quarto d’ora nei pressi di Lesina Stamattina - Le due lievi scosse del sisma si sono verificate in Puglia con epicentro nel foggiano, zona del Gargano più precisamente: epicentro a tre chilometri da Lesina. Salva il mio nome, email e sito web in ...noinotizie

Terremoto a Taiwan oggi: scossa di 6.1, un palazzo rimane in bilico - Continua lo sciame sismico che a Taiwan il 3 aprile ha provocato 14 morti e un centinaio di feriti (bilancio relativamente contenuto, se si considera la magnitudo di 7.4). Nelle ultime ore l'isola è ...tg.la7