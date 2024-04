Terremoto oggi a Taiwan - la terra trema ancora | decine di forti scosse

Pubblicato il 23 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Taiwan è stata colpita anche oggi da decine di scosse sismiche. Non vengono segnalate vittime sull'isola dopo il terribile Terremoto di magnitudo 7.2 dello scorso 3 aprile. Le scosse più forti tra le ultime, riferiscono i media locali, sono state di magnitudo 6.3 e di magnitudo 6 e hanno colpito la zona della contea di Hualien. Per la Central Weather Administration (Cwa) si tratta di scosse di ... (dayitalianews)

Terremoto oggi | 23 aprile 2024 | Lista INGV terremoti | Ultima ora | Italia Terremoto oggi Italia – In questo articolo trovate tutte le ultime notizie sulle scosse di Terremoto in Italia di oggi, martedì 23 aprile 2024: informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma e tanto altro. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni ... (tpi)