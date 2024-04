Il ministro dello sport Abodi | Terna arbitrale tutta al femminile un passo verso le pari opportunità

(Di venerdì 26 aprile 2024) Ilper loe i Giovani, Andrea, si è detto quest’oggi contento per la prima storica designazione di unaalper la Serie A, definendolo un gesto simbolico contro gli episodi di violenza che ancora si verificano sui campi da calcio e non solo: “La decisione del designatore della Can, Gianluca Rocchi, di comporreallache farà il suo debutto in Serie A nella gara Inter-Torino domenica prossima, rappresenta un segnale estremamente positivo dal punto di vista culturale e sociale, un altroin avantil’affermazione delle. Non dovremmo stupirci della ...

Il Ministro Fitto ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: «Non sono a Napoli per parlare di stadio. Se ho incontrato De Laurentiis per lo stadio e il centro sportivo a Bagnoli? No, non abbiamo parlato di nulla». De Laurentiis vuole lo stadio a Bagnoli Aurelio De Laurentiis ha ...

Vannacci candidato, il sarcasmo del ministro Crosetto: "Una scelta win-win. Per lui, per la Lega e per l'esercito" - Alla fine vincono tutti secondo Guido Crosetto: "Una scelta win-win, come si dice. Per lui, per la Lega e per l' esercito ". Il ministro della Difesa commenta così, per nulla sorpreso, l'annuncio uffi ...

Nadia Nadim: «Sono scappata, mi sentivo persa: lo sport è il mio luogo sicuro» - In fuga dall'Afghanistan a 12 anni, dopo l'omicidio del padre, la calciatrice oggi in forza al Milan racconta come ha imparato a ricostruire sé stessa, fino alla laurea in Medicina ...

Gazza (Pd) al ministro:: "Servono poliziotti, non chiacchiere" - Il candidato di centrodestra Giovanni Tarquini e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi discutono delle criticità a Reggio. Tarquini propone un dialogo costante tra amministrazione comunale e forz ...

