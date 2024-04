Calcio - la terna arbitrale di Inter-Torino è tutta femminile | chi sono le 3 donne che passeranno alla storia

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 26 aprile 2024) Evento storico per il mondo delitaliano: la partita, in programma per domenica 28 aprile 2024, sarà diretta da unaalper la prima volta nelladella serie A. A dirigere l’incontro troveremo infatti l’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi, affiancata dalle sue assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti. Naturalmente, le tre nonnuove al mondo del: il 26 dicembre 2022, laaveva diretto la partita Frosinone-na di Serie B, mentre il 17 gennaio successivo era toccato a Napoli-Cremonese. Maria Sole Ferrieri Caputi, 33enne livornese di origini pugliesi, è stata anche il primo arbitro donna a dirigere una ...