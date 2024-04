Tennis | Torneo Madrid Paolini al 3° turno - vince e cede solo un game

Vittoria molto facile per Jasmine Paolini all’esordio nel WTA 1000 di Madrid. La toscana batte in maniera netta l’andorrana Victoria Jimenez Kasintseva, classe 2005, per 6-0 6-1 e va senza patemi al terzo turno. Le toccherà in sorte la francese Caroline Garcia, con cui è indietro 1-5 nei ...

