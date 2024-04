WTA Madrid 2024 | a Jasmine Paolini basta un’ora - Jimenez Kasintseva travolta all’esordio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 aprile 2024) Vittoria molto facile pernel WTA 1000 di. La toscana batte in maniera netta l’andorrana Victoria, classe 2005, per 6-0 6-1 e va senza patemi al terzo turno. Le toccherà in sorte la francese Caroline Garcia, con cui è indietro 1-5 nei precedenti (unica vittoria a Guangzhou nel finale di 2023). Il primo set inizia benissimo pere malissimo per. Tutto, banalmente, parte da due considerazioni: la palla dipesa molto di più, e inoltre l’andorrana di errori ne commette davvero tanti. La numero 1 d’Italia, perciò, altro non deve fare che gestire con calma gli scambi, salendo rapidamente sul 4-0 e poi ancora sul 5-0. Solo nel sesto game ...