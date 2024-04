Paolini-Jimenez Kasintseva in tv | data - orari - canale e diretta streaming Wta Madrid 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Jasminese la vedrà contro Victorianel secondo turno del WTA 1000 di, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Debutto alla portata per la numero uno d’Italia, che ha beneficiato di un bye al primo turno in quanto testa di serie e se la vedrà contro la tennista di Andorra. Omaggiata di una wild card dagli organizzatori, ha superato all’esordio la più quotata Zhu, dimostrando di valere ben più della posizione 335 che occupa attualmente nel ranking. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà Jasmine: non ci sono precedenti tra le due. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI...