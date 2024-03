(Di venerdì 1 marzo 2024) Un trentunenneresidente in provincia di Ancona è stato condannato per maltrattamenti in famiglia: era accusato di aver picchiato più volte la, insultandola e tentando almeno in un'occasione di soffocarla con l'utilizzo di un cuscino

Ponte San Pietro. Dovrà mantenersi a una distanza di almeno 500 metri d all’ex compagna , non potrà comunicare con lei e non potrà avvicinarsi ai luoghi che ... (bergamonews)

Percosse, minacce, tentativi di soffocamenti alla moglie. Fermato il marito straniero: Un trentunenne straniero residente in provincia di Ancona è stato condannato per maltrattamenti in famiglia: era accusato di aver picchiato più volte la moglie, insultandola e tentando almeno in un'oc ...ilgiornale

Denudati e umiliati in commissariato, interrogazione a Nordio e Piantedosi: Ivan Scalfarotto chiede ai ministri di fare chiarezza, dopo l’archiviazione chiesta dalla procura di Modena e accolta dal GIp, nonostante le testimonianze, i referti medici e i video. Intanto i due ra ...editorialedomani

Pugno in faccia e minacce alla moglie: 26 mesi di carcere all'ex marito sessantenne: La cinquantaseienne ha riferito di Percosse da lei subìte anche in precedenza da parte del marito, che la offendeva pesantemente ed era solito comportarsi in modo aggressivo, minaccioso e violento. La ...ilgazzettino