Sopracciglia perfette | i prodotti essenziali e i consigli dell' esperto

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Jared Bailey, Global Brow and Beauty Authority di Benefit, ci guida alla scoperta di due novità dedicate alla mise en beauté (di precisione). Obiettivo: rendere lo sguardo magnetico

Se Rosalia conferma la tendenza unghie naturali per il 2024 - Tra le star più amate del momento che offrono ispirazioni beauty da tenere d'occhio, c'è sicuramente Rosalia. Le sue scelte di stile non solo sono glam e in linea con le tendenze, ma anche innovative ...cosmopolitan

Aurora Ramazzotti, make-up perfetto in soli 15 minuti: il segreto della sua pelle di porcellana - Sistemate le Sopracciglia, Aurora passa al contouring. Questo è uno degli step fondamentali per avere una pelle di porcellana! Con un prodotto in stick di un colore marrone freddo, la Ramazzotti ...pourfemme