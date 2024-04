Sinner - quando gioca a Madrid | il n 2 va direttamente al secondo turno

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il Masters 1000 di2024 entra nel vivo con la sua terza giornata di main draw, ma il talento italiano Jannikdovrà attendere ancora un giorno prima di scendere in campo. La prima testa di serie del torneo, in assenza del numero uno mondiale Novak Djokovic, beneficia di un bye al primoe farà il suo esordio diretto nelper: giocherà sabato Il programma di oggi prevede il 50% degli incontri di, focalizzandosi sulla parte bassa del tabellone che vede come protagonista il beniamino locale e numero due del seeding, Carlos Alcaraz. Gli incontri rimanenti, compreso quello di, si svolgeranno sabato, salvo imprevisti meteorologici che potrebbero ...