L’allenamento sfortunato di Sinner a Madrid | finisce preso a pallate nei modi più strani

AGI - Dopo il buon esordio di Luciano Darderi che oggi scende in campo per sfidare l'americano Taylor Fritz, anche Flavio Cobolli ha superato il primo turno del "Mutua Madrid Open", il secondo Masters 1000 sulla terra battuta del 2024, con montepremi complessivo pari a 9.249.713 euro, in corso alla ...

Continua a leggere>>