4 tipi di caschetto e bob che vanno di moda nella primavera estate 2024

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Con l’arrivo dellae dell’, c’è sempre un’atmosfera di rinnovamento nell’aria, e questo vale anche per le tendenze di bellezza, in particolare per i tagli di capelli. Quest’anno, il mondo dellacapelli è stato invaso da una varietà di stili die bob che incarnano freschezza, praticità ed eleganza. Non c’è dubbio che le celebrità abbiano un’influenza significativa sulle tendenze beauty, e il mondo dei bob non fa eccezione. Vi raccomandiamo... Bottleneck bob, ila collo di bottiglia è il taglio più glam del 2022 Dagli anni ‘20 fino a oggi: ...