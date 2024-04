Stereotipi a colori | Il mercante di Venezia e Concerto di primavera | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

(Di giovedì 11 aprile 2024) La presentazione del libro “” alla biblioteca Tiraboschi, lo spettacolo “Ildi” al Teatro Donizetti, ildia Nembro e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di giovedì 11 aprile. Ecco gli appuntamenti.alle 17.30 alla biblioteca Tiraboschi, a, all’interno della rassegna “D(i)ritti in biblioteca”, Cristina Maurelli presenta il libro “”, di Giuditta Rossi. Una guida ai pregiudizi e ai bias cromatici di genere, etnia, orientamento sessuale, disabilità…alle 17.30 allo Spazio Viterbi del Palazzo delladi ...

