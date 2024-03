Volley A2 donne Vtb | una situazione complessa A Costa Volpino per la salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) L’ultima giornata ha portato i primi verdetti ufficiali nel campionato di A2. Per quel che riguarda la Pool, vincendo a Budrio in casa della Fcredil per 3-0, Offanengo si è confermata capo classifica del girone e ha conquistato laaritmetica, salendo a +14 sulla sestultima a 4 giornate del termine. Con Offanengo taglia il traguardo Brescia: buon per la Vtb, che domenica ha esultato e tifato per loro. La squadra lombarda ha sbancato Olbia 3-1, e Olbia è sestultima e prima delle retrocesse, ma a pari punti con le rossoblù (25), dietro solo in virtù del numero inferiore di vittorie (8per Bologna, 7 per Olbia). Olbia ha riaperto il campionato due settimane fa vincendo anch’essa a Budrio al cospetto di una Vtb che ha perso l’occasione di portarsi a +6 e con numero di vittorie favorevole: vincere con Olbia sarebbe stata una piccola ipoteca ...