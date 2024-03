Incidente a Costa Volpino | ciclista investito su una bici elettrica da un’automobile | è grave

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Undi 54 anni è stato travolto damentre viaggiava su unavicino al cimitero di Corti, frazione di. L’uomo, residente nel comune, è statointorno alle 19.15 da una Fiat Panda guidata da un uomo di 75 anni ed è stato sbalzato a terra per diversi metri. Sul posto sono arrivati diversi mezzi di soccorso coordinati dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza. Ilaveva perso molto sangue ed è stato trasportato in elisoccorso in codice rosso all’ospedale. Allertati anche i carabinieri di Casazza e, che dovranno ora ricostruire la dinamica dell’

Un gravissimo incidente ha messo in serio rischio Jerry Calà . Un volo di dieci metri gli stava per costare la vita : cos’è successo all’attore. Jerry Calà in passato è stato vittima di un gravissimo ... (cityrumors)

Il motociclista parmigiano Luigi Costa , 58 anni, è Morto dopo due giorni di ricovero in ospedale per le conseguenze di un incidente in sella alla sua moto nella terza tappa della Swank Rally in ... (ilfattoquotidiano)

Lutto nel mondo dello sport : il motociclista parmigiano Luigi Costa , 58 anni, è morto dopo due giorni di ricovero in ospedale per le conseguenze di un incidente del quale era rimasto vittima durante ... (thesocialpost)

