Malore improvviso - muore giovane mamma Lascia due figli di 5 e 9 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 19 aprile 2024) Alice Zarpellon era unadi Vicenza, già dipendente dell’Ussl 7 e dell’Istituto Palazzolo di Rosà. 36, con due bimbi di 5 e di 9 e una bella famiglia. Il marito, Andrea, è il titolare di un’azienda di impianti elettrici. Lunedì sera la donna ha cominciato ad avvertire un malessere diffuso, inizialmente sembravano sintomi influenzali. Il termometro segnava un po’ di febbre, per cui Alice ha scelto di coricarsi per riposare. Il marito, rimasto in salotto, era preoccupato per quel malessere insolito. Per cui ha cercato di monitorare la situazione e, dopo qualche minuto, non sentendola respirare, è andato a controllare le sue condizioni. E’ stato a quel punto che si è reso conto che la moglie non dava più segni di vita. (continua dopo la foto) Andrea ha chiamato immediatamente il 118. I sanitari hanno trasportato la ...