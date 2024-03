Scherma | oro posillipino agli under 14 di spada ai campionati regionali

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 15 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiAi recenti14 a Portici, il Circolo Posillipo ha saputo confermare la costante crescita tecnica dei suoi giovanissimi atleti e la tradizione nell’arma non convenzionale. Infatti, nella prima delle categorie riservate14, la finalissima per l’oro è stata tutta rossoverde con Gaia Siniscalco che al termine di un incontro avvincente, ha vinto contro Yelyzaveta Duban. Gli atleti del Posillipo sono stati accompagnati in pedana e durante tutto il loro percorso dai Maestri Francesca Cuomo e Cristiano Monge e dai Tecnici Lorenzo Agrelli, Christian Heim, Maria Fontanella, coordinati e supervisionati dal dirigente allaAldo Cuomo. Nella categoria Giovanissime (2012) si sono ben piazzate Eva Resi, seconda classificata, e ...