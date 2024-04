Roberto Bolle torna in prima serata su Rai1 con Viva La Danza Gli ospiti

ROMA – Domenica 28 aprile, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 33^ puntata di ‘Domenica In’ condotta come sempre da Mara Venier (foto). Tanti gli ospiti e le sorprese in studio. La puntata si aprirà con un’intervista ...

Roberto Bolle splenderà su Rai 1 lunedì 29 aprile in prima serata con “Viva la Danza“, una grande festa di tutti i generi di ballo, un grande gala realizzato al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino di Firenze in occasione della Giornata Internazionale della Danza. L’Étoile sarà ospite al talk ...

Fabrizio Biggio, Roberto Bolle, Valentina Romani ©Andrej Uspenski Roberto Bolle torna in prima serata su Rai1. Cancellato il consueto show di inizio anno, che dava segni di cedimento, in occasione della Giornata Internazionale della Danza, lunedì 29 aprile spazio in prima serata a un nuovo ...

Roberto Bolle torna in tv con un programma tutto suo dal titolo ‘Viva la Danza‘. Dopo il grande successo di ‘Danza con me‘ e la partecipazione al Festival di Sanremo, il ballerino celebra la giornata internazionale della danza con questo nuovo show. Vediamo insieme chi saranno gli ospiti e quando ...

