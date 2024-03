Riforme | Ciriani | ' modifiche non cambiano sostanza testo premierato' *

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Roma, 28 mar. (Adnkronos) - Sul"qualche modifica è già stata apportata però che non cambia ladelche ha presentato il governo". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il parlamento Lucaentrando all'Istituto di S.Maria d'Aquiro del Senato. "La volontà -prosegue- è quella di dare stabilità al sistema politico italiano, non è un'esigenza che ha il centrodestra o il presidente Meloni, è un'esigenza che credo venga riconosciuta da tutti coloro che in tutti questi anni e decenni hanno denunciato il fatto che l'Italia è il paese nel quale i governi durano 12-14 mesi, in cui si entra col centrosinistra e si esce col centrodestra, il paese dei ribaltoni, dei governi tecnici". "Noi vogliamo porre fine a questa stagione e ridare valore e importanza al voto dei cittadini. È un sistema, per ...