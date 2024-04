Riforme | Ciriani - ' bene ok commission - premierato migliorato pronto per Aula' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Roma, 24 apr. (Adnkronos) - “Lae Affari costituzionali del Senato ha svolto un lavoro attento e dettagliato sulla riforma costituzionale che propone di introdurre in Italia il. Dallae arriva un testoche ora èper l'approdo in. Abbiamo concluso un primo passo verso una riforma che serve al Paese per avere più stabilità politica, più solidità e più credibilità a livello internazionale. Ringrazio per l'impegno il presidente Balboni, la ministra Casellati e tutti i senatori membri della Primae che non si sono risparmiati nell'analisi di un provvedimento così importante e delicato”. Lo dichiara Luca, ministro per i Rapporti con il Parlamento.